Полигоны, дроны и такмед: МОН вводит обязательный курс нацсопротивления для студентов

Министерство образования и науки подготовило проект новой обязательной дисциплины "Основы национального сопротивления". Курс рассчитан на студентов учреждений высшего и профессионального предвысшего образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
Целью курса является формирование гражданской устойчивости и приобретение практических навыков для защиты страны. Программа охватывает широкий круг тем:
Обучение разделено на два этапа. Теоретическая часть и практические занятия в аудиториях (90 часов) будут проходить с применением современных технологий: тренажеров, симуляторов и планшетов.
Выездная практическая подготовка (30 часов) будет происходить в полевых условиях:
Студенты с особыми образовательными потребностями вместо полевых занятий смогут изучать дополнительные теоретические модули. Для тех, кто не может держать оружие по религиозным убеждениям, огневую подготовку заменят на изучение профессиональных компетентностей по безопасности.
Сейчас продолжается общественное обсуждение проекта. Замечания и предложения к программе МОН будет принимать до 30 апреля 2026 года на адрес: serhii.klym@mon.gov.ua.
Добавим, что ранее в рамках "Защиты Украины" были отдельные лекции и занятия на стрельбищах. Теперь "Основы национального сопротивления" будут отдельной обязательной дисциплиной со своим собственным учебным планом.
Читайте также о том, что в Украине вступительная кампания в этом году начнется 1 июля и продлится до 15 октября. В этом году абитуриентов ждет ряд изменений, в частности количество заявок сократили, мотивационные письма отменили и создали специальные условия для выпускников из-за рубежа.
Ранее мы писали о том, что в этом году МОН отменило творческий конкурс на культуроведческие специальности, однако его оставили для абитуриентов художественных направлений. Также вырос весовой коэффициент при расчете конкурсного балла.