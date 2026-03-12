UA

Поламали авто і "забули" про золото: Угорщина частково повернула майно Ощадбанку

21:17 12.03.2026 Чт
Доля викрадених Угорщиною грошей та золота все ще залишається невідомою
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Угорщина повернула Ощадбанку інкасаторські авто (Getty Images)

У четвер, 12 березня, інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які Угорщина незаконно затримала, передали представникам держбанку. При цьому низка обладнання в них була пошкоджена.

"Авто, як і частина особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади, нарешті повернуті Національною податковою та митною адміністрацією Угорщини (NAV) законним власникам", - сказано в заяві.

Державний банк подякував українським МЗС та МВС, а також Посольству України в Угорщині за сприяння у поверненні майна банку та його співробітників.

"Після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання. Юридичні представники Ощадбанку на місці провели детальну фіксацію всіх виявлених несправностей. Після повернення автомобілів в Україну буде зроблена оцінка завданих збитків", - зазначив Ощадбанк.

Водночас, незаконно захоплені гроші у сумі 40 млн доларів та 35 млн євро, а також 9 кг банківського золота все ще залишаються в Угорщині.

Викрадення грошей Ощадбанку

Нагадаємо, 5 березня два автомобілі Ощадбанку, які супроводжували сім інкасаторів, були безпідставно затримані в Угорщині. В них було 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кілограмів золота в межах регулярного перевезення іноземної валюти та золота між "Райффазен банк" Австрія та Ощадбанком.

В українському МЗС запевнили, що Україна вживе відповідних заходів, включаючи ініціювання санкцій, через затримання українських громадян в Угорщині. В той же день Україні вдалось повернути сімох інкасаторів, проте майно банку все ще в Угорщині.

Зазначимо, Нацбанк повідомив, що попри захоплення грошей Ощадбанку в Угорщині, очікувати дефіциту валюти в Україні не варто. Здійснення обміну безготівки на іноземні купюри відбувається у штатному режимі.

Детальніше про те навіщо Будапешт затримав інкасаторів та чи буде дефіцит валюти в країні через цей інцидент, - у матеріалі РБК-Україна.

