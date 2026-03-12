RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Поломали авто и "забыли" о золоте: Венгрия частично вернула имущество Ощадбанка

21:17 12.03.2026 Чт
2 мин
Судьба похищенных Венгрией денег и золота все еще остается неизвестной
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Венгрия вернула Ощадбанку инкассаторские авто (Getty Images)

В четверг, 12 марта, инкассаторские автомобили Ощадбанка, которые Венгрия незаконно задержала, передали представителям госбанка. При этом ряд оборудования в них был поврежден.

"Авто, как и часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады, наконец возвращены Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии (NAV) законным владельцам", - сказано в заявлении.

Государственный банк поблагодарил украинские МИД и МВД, а также Посольство Украины в Венгрии за содействие в возвращении имущества банка и его сотрудников.

"После возвращения инкассаторских автомобилей зафиксирован ряд повреждений оборудования. Юридические представители Ощадбанка на месте провели детальную фиксацию всех выявленных неисправностей. После возвращения автомобилей в Украину будет сделана оценка нанесенного ущерба", - отметил Ощадбанк.

В то же время, незаконно захваченные деньги в сумме 40 млн долларов и 35 млн евро, а также 9 кг банковского золота все еще остаются в Венгрии.

Похищение денег Ощадбанка

Напомним, 5 марта два автомобиля Ощадбанка, которые сопровождали семь инкассаторов, были безосновательно задержаны в Венгрии. В них было 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота в рамках регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Ощадбанком.

В украинском МИД заверили, что Украина примет соответствующие меры, включая инициирование санкций, из-за задержания украинских граждан в Венгрии. В тот же день Украине удалось вернуть семерых инкассаторов, однако имущество банка все еще в Венгрии.

Отметим, Нацбанк сообщил, что несмотря на захват денег Ощадбанка в Венгрии, ожидать дефицита валюты в Украине не стоит. Осуществление обмена безналичных денег на иностранные купюры происходит в штатном режиме.

Подробнее о том зачем Будапешт задержал инкассаторов и будет ли дефицит валюты в стране из-за этого инцидента, - в материале РБК-Украина.

