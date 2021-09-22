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Автомобиль Шефира обстреляли пулями, которые изготовили в Венгрии, - МВД

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Киев, Среда 22 сентября 2021 21:54
Автомобиль Шефира обстреляли пулями, которые изготовили в Венгрии, - МВД Фото: первый замглавы МВД Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранители изъяли около 20 гильз с места покушения на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Все патроны были венгерского производства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова первого заместителя главы МВД Украины Евгения Енина.

По словам Енина, автомобиль Шефира был обстрелян пулями венгерского производства 7,62 калибра. Правоохранители пытаются установить, каким образом патроны могли попасть на территорию Украины.

"Это калибр 7,62. Такие патроны не выпускают на территории Украины, производства Венгрии. Мы пытаемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и потенциальных поставщиков. Не исключаем контрабандный путь их попадания в Украину", - заявил первый замглавы МВД.

Енин добавил, что неизвестный осуществлял одиночные выстрелы. Всего правоохранители изъяли около 20 гильз.

"Нами изъято около 20 гильз. 12 пуль поразили автомобиль, 2 пули изъяли из тела потерпевшего. Хотел бы обратить внимание на то, что пулями пронизано фактически все тело автомобиля... Мы уже подтвердили факт, что стрельба происходила одиночными выстрелами", - отметил чиновник.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в сегодня неизвестный совершил покушение на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

В частности, РБК-Украина писало, что Национальная полиция рассматривает три версии покушения.

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