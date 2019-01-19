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Покушение на полицейского в Харькове: офицер расследовал убийство "Сармата"

Новости » Происшествия    19.01.2019 - 00:43
Покушение на полицейского в Харькове: офицер расследовал убийство "Сармата"
Фото: Виталий Олешко (youtube.com)

Также офицер уголовного розыска расследовал связи коррумпированной преступной группировки в Харьковской области

Офицер полиции Алексей Логвиненко, на которого напали в Харькове, расследовал убийство активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Как передает РБК-Украина, об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, Алексей Логвиненко - "один из лучших офицеров уголовного розыска Национальной полиции Украины". Полицейский сейчас находится в реанимации после вооруженного нападения на него, случившегося три дня назад.

"В последнее время он и его подчиненные активно работали в направлении установления всех лиц, причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, а также документировали опасное преступная группировка с коррумпированными долговременными связями, члены которой проживали на территории Харьковщины, а разбои и квартирные кражи совершались в разных областях нашей страны", - отметил Аброськин

Покушение на полицейского в Харькове: офицер расследовал убийство &quot;Сармата&quot;

Напомним, ранее в полиции сообщали, что покушение на жизнь офицера мог быть связан с его профессиональной деятельностью.

Отметим, что 16 января двое неизвестных в балаклавах напали на офицера полиции, когда он выходил из подъезда. Нападавшие ударили мужчину, а затем стреляли в область головы, после чего скрылись с места происшествия.

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