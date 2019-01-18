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Офицер, на которого совершили покушение в Харькове, до сих пор в реанимации

Новости » Общество    18.01.2019 - 19:33
Офицер, на которого совершили покушение в Харькове, до сих пор в реанимации
Фото: место происшествия (Facebook/Vyacheslav Abroskin)

Врачи оказывают ему необходимую помощь уже третьи сутки

Офицер отдела Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины подполковник полиции Алексей Логвиненко, на которого совершили покушение 16 января, до сих пор находится в реанимационном отделении в больнице в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина в Facebook.

Он отметил, что харьковские врачи круглосуточно уже третьи сутки делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.

"Алексей Логвиненко - один из лучших офицеров уголовного розыска Национальной полиции Украины. В последнее время он и его подчиненные активно работали в направлении установления всех лиц, причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, а также документировали опасное преступная группировка с коррумпированными долговременными связями, члены которой проживали на территории Харьковщины, а разбои и квартирные кражи совершались в разных областях нашей страны", - рассказал Аброськин

Он также добавил, что преступники обязательно понесут наказание.

Офицер, на которого совершили покушение в Харькове, до сих пор в реанимации

Напомним, ранее сообщалось, что покушение на жизнь офицера могло быть связано с его профессиональной деятельностью.

РБК-Украина писало, что 16 января двое неизвестных в балаклавах напали на офицера полиции, когда он выходил из подъезда. Нападавшие ударили мужчину, а затем стряляли в область головы, после чего скрылись с места происшествия.

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