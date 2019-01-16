Правоохоронці розповіли деталі нападу на офіцера поліції у Харкові

Фото: місце нападу (hk.npu.gov.ua)

У Харкові введений план "Сирена"

У Харкові 16 січня двоє невідомих у балаклавах скоїли напад на офіцера поліції, в результаті чого поліцейський отримав поранення голови та шиї. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Харькова.

У поліції розповіли, що поліцейский виходив з під’їзду, коли до нього підійшли двоє невідомих. Нападники вдарили чоловіка та зробили декілька пострілів із в область голови, після чого негайно зникли з місця події на автомобілі.

Офіцера поліція госпіталізували із пораненнями голови та шиї до Харківської міської клінічної лікарні.

Фото: місце нападу (hk.npu.gov.ua)

"Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Немишлянського відділу поліції. Працівники поліції вживають усіх заходів щодо встановлення осіб зловмисників та їх затримання, введений план "Сирена", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 квітня 2018 року у Черкасах чоловік з ножем напав на поліцейських, в результаті чого постраждали три правоохоронця. До правоохоронців звернувся 53-річний місцевий житель для зустрічі з дільничним. За даними поліції, чоловік раптово напав на поліцейського і завдав йому ножове поранення в спину. А під час затримання він завдав ножові поранення ще двом працівникам поліції.