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У поліції назвали ймовірну версію замаху на офіцера у Харкові

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 15:36
У поліції назвали ймовірну версію замаху на офіцера у Харкові
Фото: місце нападу (npu.gov.ua)

Однією із версій є професійна діяльність

Замах на життя офіцера Департаменту карного розшуку Нацполіції у Харкові, який стався сьогодні зранку 16 січня, може бути пов'язаний із його професійною діяльністю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції

Як зазначається, з місця події вилучили велику кількість речових доказів, опрацювали відео з камер відеоспостереження. Для розшуку зловмисників задіяли працівників патрульної поліції та відразу розмістили орієнтування у засобах масової інформації.

"Зараз слідчі відпрацьовують ряд версій скоєння злочину, в тому числі у зв’язку із професійною діяльністю потерпілого. Поліцією вживаються всі необхідні заходи щодо розшуку нападників", - начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех.

Крім того, у Харкові посилять роботу блокпостів із залученням сил оперативних працівників карного розшуку та збільшать кількість патрулів по місту. Також у мість створять спеціальну оперативну групу з числа працівників Департаменту карного розшуку, досвідних слідчих та інших фахівців.

Нагадаємо, 16 січня двоє невідомих у балаклавах напали на офіцера поліції, коли він виходив з під’їзду. Нападники вдарили чоловіка, в потім стряляли в область голови, після чого негайно зникли з місця події на автомобілі.

РБК-Україна писало, що за фактом нападу двох невідомих у масках зі зброєю на офіцера Департаменту карного розшуку Нацполіції відкрито кримінальне провадження.

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