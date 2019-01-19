Замах на поліцейського в Харкові: офіцер розслідував убивство "Сармата"

Фото: Віталій Олешко (youtube.com)

Також офіцер карного розшуку розслідував зв'язки корумпованого злочинного угрупування у Харківській області

Офіцер поліції Олексій Логвіненко, на якого напали у Харкові, розслідував убивство активіста Віталія Олешка (позивний "Сармат"). Як передає РБК-Україна, про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

За його словами, Олексій Логвіненко - "один з найкращих офіцерів карного розшуку Національної поліції України". Поліцейський наразі перебуває в реанімації після збройного нападу на нього, який стався три дні тому.

"Останнім часом він та його підлеглі активно працювали в напрямку встановлення всіх осіб, причетних до вбивства колишнього учасника АТО Віталія Олешка, а також документували небезпечне злочинне угруповання з корумпованими довготривалими зв’язками, члени якої проживали на території Харківщини, а розбої та квартирні крадіжки скоювали в різних областях нашої країні", - зазначив Аброськін.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомляли, що замах на життя офіцера міг бути пов'язаний із його професійною діяльністю.

Зазначимо, що 16 січня двоє невідомих у балаклавах напали на офіцера поліції, коли він виходив з під’їзду. Нападники вдарили чоловіка, в потім стріляли в область голови, після чого втекли з місця події.