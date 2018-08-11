Покушение на Мадуро: Венесуэла просит Интерпол арестовать опозиционного политика

Подозреваемый в покушении на Мадуро политик скрывается в Колумбии

Власти Венесуэлы направили в Интерпол запрос об аресте оппозиционного политика страны Хулио Борхеса, обвиняемого в покушении на президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, передает EFE.

По словам Родригеса, уже установлено, что к покушению на Мадуро причастны два депутата - Хулио Борхес и Хуан Рекесенс. Последнего задержали стражи порядка. Что касается Борхеса, он на данный момент находится в Колумбии.

"Мы направили в Интерпол "красное уведомление" в отношении Борхеса", - сказал в министр.

Также Родригес показал видеозапись, на которой Хуан Рекесенс заявляет, что Борхес также участвовал в покушении на Николаса Мадуро. В частности, якобы Борхес просил Рекесенса "сделать ему одолжение" и помочь Карлосу Монастериосу, который также участвовал в попытке покушения на президента Венесуэлы.

В то же время Борхес отвергает эти обвинения. Он заявляет, что ему угрожали.

Напомним, Министерство внутренных дел Венесуэлы подозревает 25 человек в покушении на президента страны Николаса Мадуро. В частности, 9 августа 2018 было задержано 10 человек по подозрению в покушении на лидера страны.

Отметим, 5 августа стало известно, что в Венесуэле совершили покушение на президента Мадуро. Инцидент произошел во время выступления Мадуро перед национальными гвардейцами в Каракасе. Вскоре Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в покушении Колумбию. Там эти обвинения опровергли.

Уже 9 августа бывший глава муниципальной полиции Венесуэлы, оппозиционер Сальваторе Луккезе заявил о своем участии в организации операции по запуску вооруженных беспилотников на военном параде в Каракасе в субботу, 4 августа.