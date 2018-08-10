Покушение на Мадуро: МДВ Венесуэлы назвали число подозреваемых

По подозрению в покушении на главу Венесуэлы было задержано 10 человек

МВД Венесуэлы подозревает 25 человек в покушении на президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает министр внутренних дел Нестор Ревероль на портале ведомства.

С его слов, 9 августа 2018 было задержано 10 человек по подозрению в покушении на лидера страны. Минстр сообщил, что было задержано Арраниса Гарбиэля Валера Руис, который управлял одним из беспилотников. Также был задержан Хуан Карлос Монастериос, который координировал действия участников покушения.

Среди арестованных присутствует водитель и человек, который управлял вторым беспилотником. Оба они были задержаны при попытке сбежать в Колумбию.

Также был арестован владелец магазина Хосе Элой Ривас Диас, по предположениям МВД Колумбии, он передавал участникам нападения электронные чипы и технику, а также помогал с жильем и снабжал продовольствием.

Министр внутренних дел отметил, что все участники покушения обучались на ферме в колумбийском муниципалитете Чинакоте.

Напомним, в Венесуэле совершили покушение на президента Мадуро. Инцидент произошел во время выступления Мадуро перед национальными гвардейцами в Каракасе.