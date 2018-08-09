Венесуэльский оппозиционер признался в организации покушения на Мадуро

Сальваторе Луккезе утверждает, что действовал совместно с движением антиправительственных активистов "Сопротивление"

Бывший глава муниципальной полиции Венесуэлы, оппозиционер Сальваторе Луккезе заявил о своем участии в организации операции по запуску вооруженных беспилотников на военном параде в Каракасе в субботу, 4 августа. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

Луккезе утверждает, что действовал совместно с движением антиправительственных активистов, известным в Венесуэле под названием "Сопротивление", в которое, по его словам, входят уличные активисты, студенческие лидеры и бывшие военные.

Оппозиционер рассказал, что атака дронов во время парада - это часть серии вооруженных атак на Мадуро, но отказался описать свою роль в операции и не назвал других ее участников, поскольку опасается за собственную безопасность.

"У нас была конкретная цель, и в тот момент у нас не получилось реализовать ее на все 100%. Вооруженная борьба будет продолжаться", - отметил оппозиционер.

Агентство уточнило, что не смогло оперативно подтвердить у других источников слова Луккезе о его помощи в организации атаки во время парада.

Министерство информации Венесуэлы отказалось от комментариев.

Напомним, один из лидеров венесуэльской оппозиции Хулио Борхес, проживающий сейчас в Колумбии, считает, что покушение на президента страны Николаса Мадуро является фарсом, направленным на подавление оппозиции.

Покушение на Мадуро произошло 4 августа в Каракасе в ходе празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. В атаке использовались два начиненных взрывчаткой дрона, один из которых взорвался над местом проведения парада.