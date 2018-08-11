Замах на Мадуро: Венесуела просить Інтерпол заарештувати опозиційного політика

Підозрюваний у замаху на Мадуро політик ховається в Колумбії

Влада Венесуели направила в Інтерпол запит про арешт опозиційного політика країни Хуліо Борхеса, якого звинуватили в замаху на президента Ніколаса Мадуро. Про це повідомив міністр зв'язку і інформації Венесуели Хорхе Родрігес, передає EFE.

За словами Родрігеса, вже встановлено, що до замаху на Мадуро причетні два депутата - Хуліо Борхес і Хуан Рекесенс. Останнього затримали правоохоронці. Що стосується Борхеса, він на даний момент знаходиться в Колумбії.

"Ми направили в Інтерпол "червоне повідомлення" стосовно Борхеса", - сказав міністр.

Також Родрігес показав відеозапис, на якому Хуан Рекесенс заявляє, що Борхес також брав участь у замаху на Ніколаса Мадуро. Зокрема, нібито Борхес просив Рекесенса "зробити йому ласку" і допомогти Карлосу Монастеріосу, який також брав участь у спробі замаху на президента Венесуели.

У той же час Борхес відкидає ці звинувачення. Він заявляє, що йому погрожували.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Венесуели підозрює 25 осіб у замаху на президента країни Ніколаса Мадуро. Зокрема, 9 серпня 2018 було затримано 10 осіб за підозрою в замаху на лідера країни.

Відзначимо, 5 серпня стало відомо, що у Венесуелі скоїли замах на президента Мадуро. Інцидент стався під час виступу Мадуро перед національними гвардійцями в Каракасі. Незабаром Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у замаху Колумбію. Там ці звинувачення спростували.

Вже 9 серпня колишній глава муніципальної поліції Венесуели, опозиціонер Сальваторе Луккезе заявив про свою участь в організації операції по запуску збройних безпілотників на військовому параді в Каракасі в суботу, 4 серпня.