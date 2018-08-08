Лидер венесуэльской оппозиции назвал фарсом покушение на Мадуро

Покушение на Мадуро, по мнению оппозиции, было постановочным

Один из лидеров венесуэльской оппозиции ​Хулио Борхес считает покушение на президента страны Николаса Мадуро фарсом. Об этом он сообщил в своем Twitter.

В частности, Борхес, которые проживает в Колумбии, заявил, что покушение на Мадуро с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника является фарсом. По его мнению, данная акция направлена на подавление оппозиции.

"Ни в стране, ни в мире не верят Мадуро в том, что касается этого фарса с покушением. Мы все знаем, что оно был постановкой, направленной на то, чтобы преследовать и подавлять тех из нас, кто выступает против твоей диктатуры", - отметил Борхес.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Мадуро обвинил Колумбию в организации покушения. По его словам, за убийство исполнители должны были получить 50 млн долларов и разрешение на переезд в США. Он также обвинил в покушении лидера венесуэльской оппозиции Борхеса.

Покушение на Мадуро произошло 4 августа в Каракасе в ходе празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. В атаке использовались два начиненных взрывчаткой дрона, один из которых взорвался над местом проведения парада.