Лидер венесуэльской оппозиции назвал фарсом покушение на Мадуро
Покушение на Мадуро, по мнению оппозиции, было постановочным
Один из лидеров венесуэльской оппозиции Хулио Борхес считает покушение на президента страны Николаса Мадуро фарсом. Об этом он сообщил в своем Twitter.
В частности, Борхес, которые проживает в Колумбии, заявил, что покушение на Мадуро с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника является фарсом. По его мнению, данная акция направлена на подавление оппозиции.
"Ни в стране, ни в мире не верят Мадуро в том, что касается этого фарса с покушением. Мы все знаем, что оно был постановкой, направленной на то, чтобы преследовать и подавлять тех из нас, кто выступает против твоей диктатуры", - отметил Борхес.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Мадуро обвинил Колумбию в организации покушения. По его словам, за убийство исполнители должны были получить 50 млн долларов и разрешение на переезд в США. Он также обвинил в покушении лидера венесуэльской оппозиции Борхеса.
Покушение на Мадуро произошло 4 августа в Каракасе в ходе празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. В атаке использовались два начиненных взрывчаткой дрона, один из которых взорвался над местом проведения парада.