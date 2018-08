В Венесуэле было совершено покушение на президента Мадуро

В результате инцидента пострадали 7 человек

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время парада было совершено неудачное покушение. Об этом сообщает Associated Press.

Рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. В результате инцидента никто из первых лиц государства, находившихся рядом с Мадуро, не пострадал.

Инцидент произошел во время выступления Мадуро перед национальными гвардейцами в Каракасе. Трансляцию выступления президента Венесуэлы вело телевидение страны.

"Настал час восстановления экономики", - торжественно произнес Мадуро, после чего звук пропал. Камеру переключили на общий вид парада. Сразу после взрыва трансляция прекратилась.

В результате инцидента пострадали 7 человек. Взрывы произошли в 17:41 по местному времени.

