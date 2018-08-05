В Венесуэле было совершено покушение на президента Мадуро

Новости Происшествия 05.08.2018 - 03:05
Фото: Николас Мадуро (wikimedia.org)
Фото: Николас Мадуро (wikimedia.org)

В результате инцидента пострадали 7 человек

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время парада было совершено неудачное покушение. Об этом сообщает Associated Press.

Рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. В результате инцидента никто из первых лиц государства, находившихся рядом с Мадуро, не пострадал. 

Инцидент произошел во время выступления Мадуро перед национальными гвардейцами в Каракасе. Трансляцию выступления президента Венесуэлы вело телевидение страны.

"Настал час восстановления экономики", - торжественно произнес Мадуро, после чего звук пропал. Камеру переключили на общий вид парада. Сразу после взрыва трансляция прекратилась.

В результате инцидента пострадали 7 человек. Взрывы произошли в 17:41 по местному времени.

Напомним, в мае Николас Мадуро переизбран на президентских выборах. По данным ЦИК, за него проголосовало 68% избирателей. Оппозиция, бойкотировавшая выборы, заявила о большом количестве нарушений.

25 мая Мадуро обвинил власти США в попытке военного переворота в Венесуэле.

Взрыв микроавтобуса с депутатом в Каменском квалифицирован как покушение на убийство В Венесуэле заключенные захватили здание тюрьмы
Теги:  покушение,  Венесуэла,  Николас Мадуро  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС