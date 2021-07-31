Покупки в Twitter и беспилотные авто Xiaomi. Главное из мира технологий

Apple добавит Face ID на все свои гаджеты

Как пишет Bloomberg, в течение двух лет Apple намерена добавить функцию разблокировки с помощью Face ID на все свои устройства. На сегодня Face ID доступна на последних поколениях iPhone (кроме бюджетной SE) и iPad.

Сообщается, что Apple может внедрить Face ID и на более старые гаджеты, хотя Touch ID остается более дешевой альтернативой с высоким уровнем безопасности. Кроме того, предполагается, что будущие флагманские модели iPhone будут отличаться наличием подэкранной камеры.

В Xiaomi появился департамент по разработке беспилотных авто

Китайская Xiaomi будет заниматься разработкой беспилотных автомобилей и привлечет для этого около 500 специалистов. По словам главы компании Лэя Цзюня, беспилотный автомобиль сможет самостоятельно двигаться по установленному маршруту благодаря автономному управлению. Но исключительно в размеченной области.

О намерении войти в бизнес по производству беспилотных автомобилей Xiaomi объявила еще в мае. Размер первоначальных инвестиций компании на тот момент составлял почти 10 млрд юаней (155 млн долларов). После этого была куплена компания DeepMotion, тесно связанная с разработками в сфере беспилотного вождения.

Также на этой неделе Xiaomi представила обновленную модель электросамоката Mi Electric Scooter 3 с повышенной безопасностью. Максимальная скорость нового самоката - 25 км/ч, мощность электродвигателя - 600 Вт; максимальный запас хода - 30 километров.

Вес скутера немного превышает 13 кг, в Европе будет продаваться за 440 евро.

Аэротакси от Joby Aviation пролетело 250 км без подзарядки

Компания Joby Aviation провела испытания своего беспилотного электрического вертолета, который может быть задействован для такси. Аппарат пролетел 250 км без подзарядки, что на сегодня является одним из лучших показателей в этой сфере.

Предполагается, что его эксплуатация в качестве аэротакси может стать серьезным вкладом в борьбу против загрязнения атмосферы, поскольку он имеет нулевой уровень выбросов. Масштабное производство запланировано на 2024 год, Joby Aviation уже выкупила сегмент аэротакси у мирового гиганта Uber.

Twitter тестирует функцию покупок

В сервисе микроблогов Twitter началось тестирование функции покупок Shop Module. На сегодня воспользоваться ей могут пользователи приложения на iOS в США.

В дальнейшем Twitter рассчитывает привлечь представителей брендов, которые станут лучшими продавцами в соцсети. С их помощью компания доработает Shop Module и сделает его доступным для всех пользователей.

Instagram закроет аккаунты детей

Социальная сеть Instagram будет устанавливать закрытыми по умолчанию новые аккаунты детей до 16 лет. Предложение о том, чтобы сделать доступ к своей странице ограниченным, получат и подростки, которые уже давно пользуются Instagram.

Кроме того, компания планирует ограничить рекламодателей в привлечении молодежи к рекламе, а также усложнит поиск аккаунтов несовершеннолетних.

Япония запустила свой квантовый компьютер

В японском Кавасаки запустили в работу собственный квантовый компьютер. Quantum System One компании IBM в форме трехметрового куба имеет процессор, который постоянно охлаждается до -270, чтобы поддерживать максимальную скорость расчетов.

Этот компьютер способен выполнить большое количество расчетных операций всего за несколько минут, в то время как его неквантовым конкурентам понадобились бы тысячи лет.

Конкурент Маска первым испытает мозговые импланты на людях

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило компании Synchron испытать мозговые импланты на людях. Новейшие импланты будут опробованы на тех, кто страдает от паралича.

Synchron также получила одобрение и от конкурентов, таких как компания Neuralink, которая принадлежит Илону Маску. Прежде чем запустить масштабную эксплуатацию имплантов, еще придется доказать, что их устройство является безопасным и эффективным.