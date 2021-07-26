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Apple планирует добавить функцию Face ID на все свои устройства, - Bloomberg

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Понедельник 26 июля 2021 15:57
Apple планирует добавить функцию Face ID на все свои устройства, - Bloomberg Фото: Apple планирует добавить функцию Face ID на все свои устройства (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Apple намерена добавить функцию разблокировки с помощью Face ID на все свои устройства. Функция может заработать в течение двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На сегодняшний день функция разблокировки с помощью Face ID доступна на iPhone (кроме бюджетной SE) и iPad (кроме бюджетной версии Air). В ближайшем будущем компания намерена добавить функцию разблокировки на компьютеры Mac.

В бюджетных гаджетах iPhone SE и iPad Air сейчас установлена функция разблокировки по отпечатку пальца Touch ID.

Как отметили в Bloomberg, Apple не исключает внедрения разблокировки с помощью Face ID в эти устройства, хотя и Touch ID является "более дешевой" альтернативой с высоким уровнем безопасности.

Также сообщается, что флагманские модели iPhone и iPad будут отличаться от недорогих устройств наличием подэкранной камеры, которая позволит отказаться от выреза в экране.

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