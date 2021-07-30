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Обгонит Илона Маска: компания Synchron в этом году опробует мозговые импланты

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США , Пятница 30 июля 2021 21:56
Обгонит Илона Маска: компания Synchron в этом году опробует мозговые импланты Фото: Synchron в конце года опробует мозговые импланты (Synchron Inc, Youtube)
Автор: Сергей Пышкин

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) позволило компании Synchron испытать мозговые импланты на людях. Эксперты планируют опробовать новейшее устройство на людях, страдающих от паралича.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на FDA.

Synchron также получила одобрение и от конкурентов, таких как компания Neuralink, принадлежащая предпринимателю Илону Маску.

Прежде чем запустить масштабную эксплуатацию имплантов, экспертам придется доказать, что их устройство является безопасным и эффективным.

Компания Stentrode также начала свои собственные испытания. Согласно медицинским данным, двум из четырех пациентов удалось управлять компьютером после того, как врачи присоединили им импланты к коре головного мозга.

В конце концов, Stentrode несколько уникальнее других компаний. Оказалось, что эксперты планируют попытаться ввести имплант через кровеносный сосуд в основании шеи и трансплантировать его в другой сосуд, который расположенный в мозге.

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