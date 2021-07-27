Зеленский готов встретиться с Путиным, но в Кремле другие цели, - Никифоров
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский готов встретится с российским лидеров Владимиром Путиным, чтобы прекратить обстрелы на Донбассе. Однако, по его словам, в Кремле цели другие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Президент со своей стороны делает для этого все возможное. Он неоднократно повторял, что готов встречаться и в нормандской формате, и один на один с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на востоке Украины. К сожалению, очевидно, в Кремле цели немного другие. Однако именно мир остается главным приоритетом президента", - заявил он.
Напомним, год назад, 27 июля 2020 года, вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе.