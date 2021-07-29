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Xiaomi создала департамент по разработке беспилотных автомобилей

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Китай, Четверг 29 июля 2021 22:47
Xiaomi создала департамент по разработке беспилотных автомобилей Фото: Xiaomi создала департамент по разработке беспилотных автомобилей (twitter.com/XiaomiUK)
Автор: Сергей Пышкин

Xiaomi заявила о намерении заняться разработкой беспилотных автомобилей. Компания планирует привлечь 500 специалистов к работе в отдельном подразделении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmochina.

Xiaomi рассчитывает на запатентование собственной технологии беспилотного вождения.

Как отметил, глава компании Лэй Цзюнь, их транспорт сможет самостоятельно двигаться в установленном маршруте благодаря автономному управлению системой. Впрочем, все это будет происходить исключительно в размеченной области.

Напомним, что еще в марте Xiaomi сообщила о намерении войти в бизнес по производству беспилотных автомобилей. Размер первоначальных инвестиций компании на тот момент составлял почти 10 миллиардов юаней.

Через некоторое время Xiaomi приобрела компанию DeepMotion, которая тесно связана с разработками в сфере беспилотного вождения.

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