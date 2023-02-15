У Покровську завершили рятувальну операцію після обстрілу РФ: загинуло троє людей

У середу, 15 лютого, російські військові обстріляли багатоповерхівку у Покровську (Донецька область). Внаслідок ворожої атаки загинуло три людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Завершена рятувальна операція у Покровську на руїнах знищеного росіянами будинку. За остаточними даними, троє людей загинули, одинадцятеро поранені", - йдеться у повідомленні.
Кириленко розповів, що серед поранених одна людина у тяжкому стані, вона перебуває у лікарні в одній із сусідніх областей.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхівки та школу", - додав глава області.
Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по Покровську Донецької області у середу, 15 лютого. Через атаку пошкоджено багатоповерхівку, поранення отримали двоє людей, ще двох мешканців вдалося врятувати.
З-під завалів багатоповерхівки в Покровську Донецької області після ракетного обстрілу міста у середу, 15 лютого, дістали тіло одного загиблого.
Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки загинуло мінімум дві людини.
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