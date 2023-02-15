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З-під завалів багатоповерхівки в Покровську дістали загиблого

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Донбас, Середа 15 лютого 2023 15:27
З-під завалів багатоповерхівки в Покровську дістали загиблого Фото: з-під завалів багатоповерхівки в Покровську дістали загиблого (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

З-під завалів багатоповерхівки в Покровську Донецької області після ракетного обстрілу міста у середу, 15 лютого, дістали тіло одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Так, станом на 14:30 рятувальники врятували двох людей, з-під завалів вилучено тіло 1 загиблого чоловіка.

"За медичною допомогою звернулися 12 поранених осіб. Ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами", - додали в рятувальній службі.

Обстріл Покровська

Російські війська сьогодні, 15 лютого, обстріляли Покровськ Донецької області. Російський снаряд влучив у п'ятиповерховий будинок. Ворог запустив ракети по місту. Спочатку повідомлялось про двох поранених.

Потім їх кількість збільшилась до 12 осіб. Одного з постраждалих через важкий стан за допомогою санавіації відправили на лікування в Дніпро.

Наразі під завалами можуть перебувати щонайменше двоє осіб. Рятувальна операція продовжується.

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