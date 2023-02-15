Ракетний удар по Покровську: стало відомо про ще одну жертву

У середу, 15 лютого, російські військові обстріляли багатоповерхівку у Покровську (Донецька область). Внаслідок ворожої атаки загинуло мінімум дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінк у поліції Донецької області.

"Пошуково-рятувальна операція триває. На місці обстрілу працюють співробітники поліції, криміналісти та працівники ДСНС", - додали правоохоронці.

У поліції зазначили, що наразі відомо про 11 поранених та двох загиблих людей. Є інформація, що під завалами може перебувати ще одна жінка.

"Зранку війська РФ поцілили в житловий мікрорайон міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 багатоквартирних будинки, 3 магазини та 8 легкових автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по Покровську Донецької області у середу, 15 лютого. Через атаку пошкоджено багатоповерхівку, поранення отримали двоє людей, ще двох мешканців вдалося врятувати.

З-під завалів багатоповерхівки в Покровську Донецької області після ракетного обстрілу міста у середу, 15 лютого, дістали тіло одного загиблого.

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