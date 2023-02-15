В Покровске завершили спасательную операцию после обстрела РФ: погибли три человека

В среду, 15 февраля, российские военные обстреляли многоэтажку в Покровске (Донецкая область). В результате вражеской атаки погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Завершена спасательная операция в Покровске на руинах уничтоженного россиянами дома. По окончательным данным, три человека погибли, одиннадцать ранены", - говорится в сообщении.

Кириленко рассказал, что среди раненых один человек в тяжелом состоянии, он находится в больнице в одной из соседних областей.

"В результате обстрела повреждены 4 многоэтажки и школа", - добавил глава области.