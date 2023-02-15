RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Покровске завершили спасательную операцию после обстрела РФ: погибли три человека

Фото: В Покровске завершили спасательную операцию после обстрела РФ (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 15 февраля, российские военные обстреляли многоэтажку в Покровске (Донецкая область). В результате вражеской атаки погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Завершена спасательная операция в Покровске на руинах уничтоженного россиянами дома. По окончательным данным, три человека погибли, одиннадцать ранены", - говорится в сообщении.

Кириленко рассказал, что среди раненых один человек в тяжелом состоянии, он находится в больнице в одной из соседних областей.

"В результате обстрела повреждены 4 многоэтажки и школа", - добавил глава области.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по Покровску Донецкой области в среду, 15 февраля. Из-за атаки повреждена многоэтажка, ранения получили два человека, еще двоих жителей удалось спасти.

Из-под завалов многоэтажки в Покровске Донецкой области после ракетных обстрелов города в среду, 15 февраля, извлекли тело одного погибшего.

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки погибли минимум два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонбассДонецкая областьПокровскВойна в Украине