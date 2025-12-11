UA

У Покровську та Костянтинівці залишаються цивільні мешканці, - Донецька ОДА

Фото: евакуація цивільних осіб із прифронтових територій (facebook)
Автор: Марина Балабан

На території громад у Донецькій області, визнаних зоною активних бойових дій, залишаються проживати 13 800 жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку ОДА у Facebook.

Зокрема, за даними представника департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Дмитра Петліна, у місті Костянтинівка наразі залишаються проживати майже 4 тисячі жителів. За тиждень, що минув, з громади були евакуйовані понад 300 людей.

З Покровська та Покровської громади за тиждень не було евакуйовано жодної людини. За останніми даними, в місті залишається 1250 цивільних.

На підконтрольній території Донеччини залишаються 12 642 дитини. У двох населених пунктах, де наразі триває евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб, проживають 383 дитини.

У місті Дружківка залишаються 379 дітей, у селищі Комишуваха Краматорської громади – 4 дитини.

Як повідомила начальниця служби у справах дітей Юлія Рижакова, за минулий тиждень вдалось вивезти 38 дітей, з них одна – з селища Комишуваха, інші – з Дружківки.

Загалом, відзначають у Донецькій ОДА, останніми днями спостерігається зменшення бажаючих виїжджати за межі Донецької області. 

Евакуація з прифронтових територій

Нагадаємо, раніше із окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей погодили обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками.

Також повідомлялось, що за 5 місяців з прифронтових територій України евакуювали 121,5 тисяч осіб, серед них близько 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.

Детальніше про те, куди можуть безкоштовно виїхати переселенці, читайте в матеріалі РБК-Україна.

