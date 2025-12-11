У Покровську та Костянтинівці залишаються цивільні мешканці, - Донецька ОДА

На території громад у Донецькій області, визнаних зоною активних бойових дій, залишаються проживати 13 800 жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку ОДА у Facebook.
Зокрема, за даними представника департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Дмитра Петліна, у місті Костянтинівка наразі залишаються проживати майже 4 тисячі жителів. За тиждень, що минув, з громади були евакуйовані понад 300 людей.
З Покровська та Покровської громади за тиждень не було евакуйовано жодної людини. За останніми даними, в місті залишається 1250 цивільних.
На підконтрольній території Донеччини залишаються 12 642 дитини. У двох населених пунктах, де наразі триває евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб, проживають 383 дитини.
У місті Дружківка залишаються 379 дітей, у селищі Комишуваха Краматорської громади – 4 дитини.
Як повідомила начальниця служби у справах дітей Юлія Рижакова, за минулий тиждень вдалось вивезти 38 дітей, з них одна – з селища Комишуваха, інші – з Дружківки.
Загалом, відзначають у Донецькій ОДА, останніми днями спостерігається зменшення бажаючих виїжджати за межі Донецької області.
Нагадаємо, раніше із окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей погодили обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками.
Також повідомлялось, що за 5 місяців з прифронтових територій України евакуювали 121,5 тисяч осіб, серед них близько 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.
