В Покровске и Константиновке остаются гражданские жители, - Донецкая ОГА

В частности, по данным представителя департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Дмитрия Петлина, в городе Константиновка пока остаются проживать почти 4 тысячи жителей. За прошедшую неделю из громады были эвакуированы более 300 человек.



Из Покровска и Покровской громады за неделю не было эвакуировано ни одного человека. По последним данным, в городе остается 1250 гражданских.



На подконтрольной территории Донецкой области остаются 12 642 ребенка. В двух населенных пунктах, где сейчас продолжается эвакуация семей с детьми принудительно, проживают 383 ребенка.

В городе Дружковка остаются 379 детей, в поселке Камышеваха Краматорской громады - 4 ребенка.



Как сообщила начальница службы по делам детей Юлия Рыжакова, за прошедшую неделю удалось вывезти 38 детей, из них один - из поселка Камышеваха, другие - из Дружковки.



В целом, отмечают в Донецкой ОГА, в последние дни наблюдается уменьшение желающих выезжать за пределы Донецкой области.