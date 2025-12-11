RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Покровске и Константиновке остаются гражданские жители, - Донецкая ОГА

Фото: эвакуация гражданских лиц с прифронтовых территорий (facebook)
Автор: Марина Балабан

На территории громад в Донецкой области, признанных зоной активных боевых действий, остаются проживать 13 800 жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую ОГА в Facebook.

В частности, по данным представителя департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Дмитрия Петлина, в городе Константиновка пока остаются проживать почти 4 тысячи жителей. За прошедшую неделю из громады были эвакуированы более 300 человек.

Из Покровска и Покровской громады за неделю не было эвакуировано ни одного человека. По последним данным, в городе остается 1250 гражданских.

На подконтрольной территории Донецкой области остаются 12 642 ребенка. В двух населенных пунктах, где сейчас продолжается эвакуация семей с детьми принудительно, проживают 383 ребенка.

В городе Дружковка остаются 379 детей, в поселке Камышеваха Краматорской громады - 4 ребенка.

Как сообщила начальница службы по делам детей Юлия Рыжакова, за прошедшую неделю удалось вывезти 38 детей, из них один - из поселка Камышеваха, другие - из Дружковки.

В целом, отмечают в Донецкой ОГА, в последние дни наблюдается уменьшение желающих выезжать за пределы Донецкой области.

 

Эвакуация с прифронтовых территорий

Напомним, ранее из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей согласовали обязательную эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями.

Также сообщалось, что за 5 месяцев с прифронтовых территорий Украины эвакуировали 121,5 тысяч человек, среди них около 14 тысяч детей и почти 4 тысячи людей с ограниченной мобильностью.

Подробнее о том, куда могут бесплатно выехать переселенцы, читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭвакуацияДонецкая областьВойна в Украине