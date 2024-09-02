На Покровском и Торецком направлениях сложно, но продвижения врага нет, - Зеленский

Сейчас самая сложная ситуация на Покровском и Торецком направлениях фронта. Однако последние двое суток продвижение российских войск там не фиксируется.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

"Что касается ситуации на фронте, сегодня самое сложное... Я думаю, вы все знаете, что происходит на Покровском, Торецком направлениях. Отдельно есть юг, отдельно есть Запорожское направление. Из Запорожья достаточно большое количество военных РФ переброшены в Курскую область, с юга нашего государства, с Херсонского направления тоже", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что Курская операция выполняет свои задачи и идет по плану.

"Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях... Да, мы считаем, что Курская операция может повлиять на это направление, где может быть уменьшение обострения из-за уменьшения количества российских военных. Но пока мы видим, что там сложно", - добавил президент.

Глава государства напомнил, что на этих направлениях на фронте и раньше были сосредоточены наиболее боевые бригады РФ.

"Потому что это всегда была их главная цель - Донбасс. Полностью тотальная оккупация Донбасса. Посмотрим, как будет дальше. В любом случае, двое суток мы разговариваем с главкомом. На Покровском направлении, как бы ни было сложно, эти двое суток продвижения нет", - отметил Зеленский.

Президент также рассказал, что украинские бойцы продолжают пополнять обменный фонд в Курской области.

"Обменный фонд пополняется и обмены пошли. И не просто так у нас есть обмены. Из-за того, что у нас есть кого обменивать на наших ребят. Мы захватили более 600 человек, есть кем менять наших", - подчеркнул он.