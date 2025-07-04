На Покровському напрямку ліквідували штабних командирів РФ: "АТЕШ" дізналися координати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Партизанський рух "АТЕШ" заявив про успішну операцію на Покровському напрямку.

Агент з числа військовослужбовців армії РФ передав українським силам координати командного пункту 428-го мотострілецького полку.

Що сталося

За даними "АТЕШ", агент, який служить у лавах ЗС РФ, вийшов на зв’язок і передав розвідувальну інформацію про один із командних пунктів окупаційних сил на Покровському напрямку.

Саме звідти російські офіцери координували бойові дії на одній з ділянок фронту.

У русі повідомляють, що завдяки цим даним командний пункт було частково знищено, а кілька штабних офіцерів ліквідовано.

Фото: АТЕШ розвідали координати штабу на Покровському напрямку (t.me/atesh_ua)

Також агент зібрав інформацію про розташування інших позицій особового складу, техніки та складів боєприпасів ворога.

Цей підрозділ бере участь в активних наступальних діях на Донеччині.

За словами "АТЕШ", російське командування "не щадить своїх людей", кидаючи їх на штурми без належного забезпечення.

Після виконання завдання агент був заздалегідь перекинутий на інший напрямок і залишився непоміченим. Його робота, як зазначають у русі, триває.