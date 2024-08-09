На Покровському напрямку понад третина усіх боїв: у ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

Протягом поточної доби і станом на вечір на фронті в Україні відбулося 70 бойових зіткнень. Найбільш активно російські окупанти наступали на Покровському напрямку, на який припала понад третина загальної кількості боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні у звіті розповіли про оперативну ситуацію станом на 22.00 9 серпня.

Російські обстріли

Російські окупанти завдали по території України 2 удари двома ракетами, та 51 авіаудар, скинувши 62 КАБи.

Крім цього, загарбники залучили для ураження 458 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

Ситуація на фронті

Як зазначили в Генштабі, українські захисники продовжують "рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження".

На Харківському напрямку ворог 2 рази атакував оборонні рубежі ЗСУ неподалік Вовчанська. Бої досі продовжуються.

На Куп’янському напрямку відбулося 1 бойове зіткнення біля Табаївки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції ЗСУ поблизу Невського, Макіївки та у Серебрянському лісі. Українські захисники відбили 7 атак, ще 3 - продовжуються.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень ЗСУ зупинили 9 ворожих атак у районах Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник здійснив 6 наступальних дій поблизу Іванівського, Ступочок та Часового Яру. Сили оборони відбили 4 атаки, ще 2 - продовжуються.

На Торецькому напрямку окупанти 12 разів атакували ЗСУ біля Білої Гори, Диліївки, Торецька та Нью-Йорка. 10 боєзіткнень завершено, 2 - досі тривають.

На Покровському напрямку від початку цієї доби точилося 25 боїв неподалік н.п. Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Желанне та Яснобродівка.

Зазначається, що Сили оборони відбили 17 атак, 8 - ще продовжуються.

"За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 234 окупантів, 84 з них - безповоротно. Також знищено бронетранспортер МТ-ЛБ, дві гаубиці Д-30, чотири БПЛА різних видів та шість одиниць автотранспорту", - йдеться у звіті.

Крім цього, додали у Генштабі, було пошкоджено 2 танки, 4 артилерійські системи, 1 автоматичний міномет 2Б9, 1 БПЛА та 4 одиниці автотранспорту ворога.

На Курахівському напрямку противник 3 рази атакував позиції ЗСУ поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. У результаті боєзіткнень ворог зазнав поразки.

На Времівському напрямку окупанти здійснили наступ у бік Водяного. Атака досі продовжується. Ситуація під контролем ЗСУ, поінформували у Генштабі.

На Оріхівському напрямку ворожий штурм позицій підрозділів ЗСУ поблизу Малої Токмачки не мав успіху.

У військовому командуванні додали, що на інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.