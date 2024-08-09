На Покровском направлении более трети всех боев: в ВСУ рассказали о ситуации на фронте
В течение текущих суток и по состоянию на вечер на фронте в Украине произошло 70 боевых столкновений. Наиболее активно российские оккупанты наступали на Покровском направлении, на которое пришлось более трети общего количества боев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В военном командовании в отчете рассказали об оперативной ситуации по состоянию на 22:00 9 августа.
Российские обстрелы
Российские оккупанты нанесли по территории Украины 2 удара двумя ракетами, и 51 авиаудар, сбросив 62 УАБа (КАБа).
Кроме этого, захватчики применили для ударов 458 дронов-камикадзе и совершили более 3300 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.
Ситуация на фронте
Как отметили в Генштабе, украинские защитники продолжают "решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение".
На Харьковском направлении враг 2 раза атаковал оборонительные рубежи ВСУ недалеко от Волчанска. Бои до сих пор продолжаются.
На Купянском направлении произошло 1 боевое столкновение около Табаевки.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции ВСУ вблизи Невского, Макеевки и в Серебрянском лесу. Украинские защитники отбили 7 атак, еще 3 - продолжаются.
На Северском направлении во время боевых столкновений ВСУ остановили 9 вражеских атак в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки.
На Краматорском направлении противник совершил 6 наступательных действий вблизи Ивановского, Ступочек и Часового Яра. Силы обороны отразили 4 атаки, еще 2 - продолжаются.
На Торецком направлении оккупанты 12 раз атаковали ВСУ возле Белой Горы, Дилиевки, Торецкая и Нью-Йорка. 10 боев были завершены, 2 - до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала этих суток шло 25 боев неподалеку от н.п. Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиново, Гродовка, Желанное и Яснобродовка.
Отмечается, что Силы обороны отразили 17 атак, 8 - еще продолжаются.
"По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 234 оккупанта, 84 из них - безвозвратно. Также уничтожены бронетранспортер МТ-ЛБ, две гаубицы Д-30, четыре БПЛА разных видов и шесть единиц автотранспорта", - говорится в отчете.
Кроме этого, добавили в Генштабе, были повреждены 2 танка, 4 артиллерийские системы, 1 автоматический миномет 2Б9, 1 БПЛА и 4 единицы автотранспорта врага.
На Кураховском направлении противник 3 раза атаковал позиции ВСУ вблизи Парасковеевки и Константиновки. В результате боев враг потерпел поражение.
На Времивском направлении оккупанты совершили наступление в сторону Водяного. Атака все еще продолжается. Ситуация под контролем ВСУ, сообщили в Генштабе.
На Ореховском направлении вражеский штурм позиций подразделений ВСУ вблизи Малой Токмачки не имел успеха.
В военном командовании добавили, что на других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.
Напомним, сутками ранее в Генштабе рассказали, что на Покровском направлении украинские защитники принимают меры по удержанию определенных рубежей.
А утром 9 августа в военном командовании проинформировали, что российские захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ, об украинских воинах отбивают атаки врага.
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