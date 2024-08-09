У Генштабі розповіли про заходи ЗСУ з утримання рубежів на Покровському напрямку

В Україні на фронті протягом доби у четвер 8 серпня і станом на вечір було зафіксовано 78 бойових зіткнень. На Покровському напрямку фіксується найбільша кількість ворожих штурмів, й ЗСУ вживають заходи з утримання визначених рубежів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні надали дані щодо оперативної обстановки станом на 22.00 8 серпня.

Російські обстріли

Зазначається, що з початку доби у четвер російські загарбники завдали 47 авіаційних ударів із застосуванням 56 КАБів, 493 удари дронами-камікадзе.

Крім того, ворог здійснив майже 3391 обстріл позицій Сил оборони України та населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили 6 атак поблизу Вовчанська. У Генштабі поінформували, що підрозділи Сил оборони успішно відбили 5 штурмових дій противника, ще 1 боєзіткнення триває.

"За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 75 окупантів вбитими та пораненими, знищено 18 автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, 14 БпЛА, крім того, пошкоджено три артилерійські системи, танк, бойова броньована машина, сім одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога", - йдеться у звіті.

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбивали 3 атаки противника в районі Синьківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки, досі триває 2 боєзіткнення, ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Терни, Невське та в Серебрянському лісі. У Генштабі розповіли, що на даний час точиться 6 боїв.

На Сіверському напрямку впродовж дня ЗСУ відбивали 12 штурмових дій ворога в районах Івано-Дар'ївки, Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки. Досі в трьох локаціях тривають бої.

На Краматорському напрямку мали місце 10 бойових зіткнень. Ворог проявляв активність в районі Часового Яру, Калинівки та Іванівського, 7 спроб противника потіснити позиції ЗСУ виявились марними, триває 3 атаки. Ситуація характеризується як контрольована.

На Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації 8 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ.

Протягом дня загарбники тут атакували позиції українських оборонців поблизу н.п. Північне, Залізне та Нью-Йорк. 5 штурмів відбили Сили оборони, 3 атаки тривають досі.

На Покровському напрямку з початку доби в районах н.п. Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки було відбито 20 наступальних та штурмових дій ворога. Ще 9 боєзіткнень триває.

"Наші війська вживають заходи з утримання визначених рубежів", - передали у Генштабі.

За попередніми даними, вказується у звіті, протягом доти ворог на цьому напрямку втратив понад 200 окупантів. Також були знищені 4 артилерійські системи, бойова броньована машина, 4 автомобілі, 3 БПЛА та 3 одиниці спеціальної техніки противника.

"Окрім того, дві артсистеми, три танка, дев’ять автомобілів та одна ворожа одиниця спецтехніки були пошкоджені", - розповіли в Генштабі.

На Курахівському напрямку відбулося 3 бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони України відбили всі атаки, противник успіху не мав, йдеться у звіті.

На Времівському напрямку відбулося 3 боєзіткнення в напрямку Водяного та Вугледару. 2 ворожі штурми захлинулися, ще 1 бій триває.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили одну атаку противника поблизу Малої Токмачки, противник успіху не мав.