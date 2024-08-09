Росія намагається прорвати оборону, ЗСУ відбиваються, - Генштаб

На фронті за минулу добу на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Росія намагається прорвати оборону українських військ, ЗСУ відбивають атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Вчора добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 19 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, уразили три станції РЕБ, три РЛС, чотири артилерійських системи, два пункти управління та три спостережних пости російських загарбників.

Ситуація на напрямках:

Харківський. Ворог продовжував штурмові дії. Відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська.

Куп’янський. Зафіксовано три ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки.

Лиманський. Українські війська відбили 24 штурми окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.

Сіверський. Сили оборони відбили 13 атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Біля останньої ворог провів п’ять атак.

Краматорський. Українські воїни зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Калинівки.

Торецький. Ворог за підтримки авіації здійснив дев’ять атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк та Торецьк. Окрім того, штурмував поблизу Залізного.

Покровський. Захисники відбили 29 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

Курахівський. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Костянтинівки. Загалом ворог три рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

Времівський. Окупанти здійснили три атаки наших позицій у напрямку Водяного та Вугледару. Противник Успіху не мав.

Оріхівський. Відбулось одне безуспішне для ворога бойове зіткнення неподалік Малої Токмачки.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, значно активізував діяльність авіації, з території РФ здійснював обстріли прикордонних населених пунктів.