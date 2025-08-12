ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На Покровському напрямку корпус "Азов" зайняв смугу оборони: противник зазнає втрат

Вівторок 12 серпня 2025 09:31
UA EN RU
На Покровському напрямку корпус "Азов" зайняв смугу оборони: противник зазнає втрат Фото: "Азов" тримає оборону на Покровському напрямку (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

1-й корпус Національної гвардії України "Азов" повідомив, що кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

За словами представників корпусу, обстановка залишається складною та динамічною.

Російські окупанти, намагаючись просунутися вперед, зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

"Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше", - повідомили військові.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті відбулося 168 бойових зіткнень.

Російські війська ведуть активні наступальні дії на 12 напрямках, а найінтенсивніші бої точаться на Покровському, Лиманському та Новопавлівському відрізках фронту.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 наступальних дій агресора.

За словами українських захисників, ворожі ДРГ знищуються ще до наближення до міста.

А за даними аналітиків ISW від 31 липня, українські війська нещодавно просунулися в північній Лисівці на Покровському напрямку.

Британська розвідка вважає, що росіянам вдалося досягти на цьому напрямку деяких успіхів. Але ціну за це російські війська сплатили просто шалену.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Покровськ
Новини
Сотні дронів, солдати та автотехніка: Генштаб оновив втрати РФ на фронті за добу
Сотні дронів, солдати та автотехніка: Генштаб оновив втрати РФ на фронті за добу
Аналітика
Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні