На Покровському напрямку корпус "Азов" зайняв смугу оборони: противник зазнає втрат

1-й корпус Національної гвардії України "Азов" повідомив, що кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

"Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше", - повідомили військові.

Російські окупанти, намагаючись просунутися вперед, зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

За словами представників корпусу, обстановка залишається складною та динамічною.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті відбулося 168 бойових зіткнень.

Російські війська ведуть активні наступальні дії на 12 напрямках, а найінтенсивніші бої точаться на Покровському, Лиманському та Новопавлівському відрізках фронту.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 наступальних дій агресора.

За словами українських захисників, ворожі ДРГ знищуються ще до наближення до міста.

А за даними аналітиків ISW від 31 липня, українські війська нещодавно просунулися в північній Лисівці на Покровському напрямку.

Британська розвідка вважає, що росіянам вдалося досягти на цьому напрямку деяких успіхів. Але ціну за це російські війська сплатили просто шалену.