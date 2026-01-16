UA

Третина всіх боєзіткнень за добу - на Покровському напрямку: зведення Генштабу

Фото: Сили оборони України ефективно стримують наступ російських окупантів (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Сили оборони України ефективно стримують наступ російських окупантів, зафіксовано 98 бойових зіткнень на різних напрямках. Українські війська відбили більшість атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Станом на 16:00 16 січня 2026 року російські окупанти продовжують наступ на українські позиції, але Сили оборони України успішно стримують ворога.

Загальна кількість бойових зіткнень становить 98, з них більшість українські війська вже відбили.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, противник завдав три авіаудари, скинув три керовані бомби та здійснив 81 обстріл, включно з вісьмома із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три атаки, ще п’ять боєзіткнень тривають у районах Вовчанська, Чугунівки та Амбарного.

На інших напрямках зафіксовано активні спроби ворога просунутися.

Куп’янський: атаки в бік Петропавлівки.

Лиманський: дві атаки на Нововодяне та Колодязі.

Слов’янський: два боєзіткнення у районі Дронівки.

Краматорський: один напад у бік Міньківки.

Костянтинівський: 15 атак поблизу Костянтинівки та сусідніх сіл, одне боєзіткнення триває.

Покровський: 38 атак, українські військові відбили 36 із них.

Олександрівський: чотири атаки відбиті, одне боєзіткнення триває.

Гуляйпільський: 21 боєзіткнення, сім тривають.

Оріхівський: три спроби прориву, один бій триває.

Придніпровський: наступальних дій ворога не зафіксовано.

Населені пункти, що постраждали від обстрілів - Блешня (Чернігівщина), Кучерівка, Рогізне, Рижівка, Бачівськ, Будки, Іскрисківщина (Сумщина).

Втрати РФ на війні в Україні

Нагадаємо, що британська розвідка оприлюднила нові дані про масштаби втрат російської армії у війні проти України. Цифри свідчать про різке зростання людських втрат на тлі активних наступів РФ наприкінці 2025 року.

Згідно з оперативними даними Генерального штабу ЗСУ, сукупні втрати Росії в живій силі вже сягнули близько 1 220 950 осіб.

Крім того, Генштаб фіксує серйозні втрати ворога в техніці. Від початку повномасштабного вторгнення було знищено 11 544 танки, 23 899 бойових броньованих машин, 36 024 артилерійські системи та 1 600 реактивних систем залпового вогню.

