Треть всех боестолкновений за сутки - на Покровском направлении: сводка Генштаба

По состоянию на 16:00 16 января 2026 года российские оккупанты продолжают наступление на украинские позиции, но Силы обороны Украины успешно сдерживают врага.

Общее количество боевых столкновений составляет 98, из них большинство украинские войска уже отбили.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, противник нанес три авиаудара, сбросил три управляемые бомбы и совершил 81 обстрел, включая восемь из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили три атаки, еще пять боестолкновений продолжаются в районах Волчанска, Чугуновки и Амбарного.

На других направлениях зафиксированы активные попытки врага продвинуться.

Купянский: атаки в сторону Петропавловки.

Лиманский: две атаки на Нововодяное и Колодязи.

Славянский: два боестолкновения в районе Дроновки.

Краматорский: одно нападение в сторону Миньковки.

Константиновский: 15 атак вблизи Константиновки и соседних сел, одно боестолкновение продолжается.

Покровский: 38 атак, украинские военные отбили 36 из них.

Александровский: четыре атаки отбиты, одно боестолкновение продолжается.

Гуляйпольский: 21 боестолкновение, семь продолжаются.

Ореховский: три попытки прорыва, один бой продолжается.

Приднепровский: наступательных действий врага не зафиксировано.

Населенные пункты, пострадавшие от обстрелов - Блешня (Черниговщина), Кучеровка, Рогизное, Рыжевка, Бачевск, Будки, Искрисковщина (Сумщина).