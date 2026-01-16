Третина всіх боєзіткнень за добу - на Покровському напрямку: зведення Генштабу
Сили оборони України ефективно стримують наступ російських окупантів, зафіксовано 98 бойових зіткнень на різних напрямках. Українські війська відбили більшість атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Станом на 16:00 16 січня 2026 року російські окупанти продовжують наступ на українські позиції, але Сили оборони України успішно стримують ворога.
Загальна кількість бойових зіткнень становить 98, з них більшість українські війська вже відбили.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, противник завдав три авіаудари, скинув три керовані бомби та здійснив 81 обстріл, включно з вісьмома із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три атаки, ще п’ять боєзіткнень тривають у районах Вовчанська, Чугунівки та Амбарного.
На інших напрямках зафіксовано активні спроби ворога просунутися.
Куп’янський: атаки в бік Петропавлівки.
Лиманський: дві атаки на Нововодяне та Колодязі.
Слов’янський: два боєзіткнення у районі Дронівки.
Краматорський: один напад у бік Міньківки.
Костянтинівський: 15 атак поблизу Костянтинівки та сусідніх сіл, одне боєзіткнення триває.
Покровський: 38 атак, українські військові відбили 36 із них.
Олександрівський: чотири атаки відбиті, одне боєзіткнення триває.
Гуляйпільський: 21 боєзіткнення, сім тривають.
Оріхівський: три спроби прориву, один бій триває.
Придніпровський: наступальних дій ворога не зафіксовано.
Населені пункти, що постраждали від обстрілів - Блешня (Чернігівщина), Кучерівка, Рогізне, Рижівка, Бачівськ, Будки, Іскрисківщина (Сумщина).
Втрати РФ на війні в Україні
Нагадаємо, що британська розвідка оприлюднила нові дані про масштаби втрат російської армії у війні проти України. Цифри свідчать про різке зростання людських втрат на тлі активних наступів РФ наприкінці 2025 року.
Згідно з оперативними даними Генерального штабу ЗСУ, сукупні втрати Росії в живій силі вже сягнули близько 1 220 950 осіб.
Крім того, Генштаб фіксує серйозні втрати ворога в техніці. Від початку повномасштабного вторгнення було знищено 11 544 танки, 23 899 бойових броньованих машин, 36 024 артилерійські системи та 1 600 реактивних систем залпового вогню.