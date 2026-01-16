ua en ru
Треть всех боестолкновений за сутки - на Покровском направлении: сводка Генштаба

Украина, Пятница 16 января 2026 16:57
UA EN RU
Треть всех боестолкновений за сутки - на Покровском направлении: сводка Генштаба Фото: Силы обороны Украины эффективно сдерживают наступление российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов, зафиксировано 98 боевых столкновений на разных направлениях. Украинские войска отбили большинство атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 16:00 16 января 2026 года российские оккупанты продолжают наступление на украинские позиции, но Силы обороны Украины успешно сдерживают врага.

Общее количество боевых столкновений составляет 98, из них большинство украинские войска уже отбили.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, противник нанес три авиаудара, сбросил три управляемые бомбы и совершил 81 обстрел, включая восемь из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили три атаки, еще пять боестолкновений продолжаются в районах Волчанска, Чугуновки и Амбарного.

На других направлениях зафиксированы активные попытки врага продвинуться.

Купянский: атаки в сторону Петропавловки.

Лиманский: две атаки на Нововодяное и Колодязи.

Славянский: два боестолкновения в районе Дроновки.

Краматорский: одно нападение в сторону Миньковки.

Константиновский: 15 атак вблизи Константиновки и соседних сел, одно боестолкновение продолжается.

Покровский: 38 атак, украинские военные отбили 36 из них.

Александровский: четыре атаки отбиты, одно боестолкновение продолжается.

Гуляйпольский: 21 боестолкновение, семь продолжаются.

Ореховский: три попытки прорыва, один бой продолжается.

Приднепровский: наступательных действий врага не зафиксировано.

Населенные пункты, пострадавшие от обстрелов - Блешня (Черниговщина), Кучеровка, Рогизное, Рыжевка, Бачевск, Будки, Искрисковщина (Сумщина).

Потери РФ на войне в Украине

Напомним, что британская разведка обнародовала новые данные о масштабах потерь российской армии в войне против Украины. Цифры свидетельствуют о резком росте человеческих потерь на фоне активных наступлений РФ в конце 2025 года.

Согласно оперативным данным Генерального штаба ВСУ, совокупные потери России в живой силе уже достигли около 1 220 950 человек.

Кроме того, Генштаб фиксирует серьезные потери врага в технике. С начала полномасштабного вторжения было уничтожено 11 544 танка, 23 899 боевых бронированных машин, 36 024 артиллерийские системы и 1 600 реактивных систем залпового огня.

