Покровськ у наступні 60 днів може стати епіцентром величезних боїв, - експерт

"Без зайвої паніки, але і без зайвого ура-патріотизму найгірша ситуація, як на мене, це Покровськ. І Покровськ в наступні 60 днів може стати епіцентром величезних боїв", - сказав Ступак.

Він зазначив, що Покровськ і так вже є епіцентром боїв останній рік. Але якщо відкрити мапу Deep State, то можна побачити той котел, який зараз вимальовується.

"Та горловина, вона зараз є ще не критичною, але наближається до цього. Зараз ширина території, по якій наші військові можуть пройти до міста, орієнтовно - 17 км. Це ще більш-менш нормально, але звісно це небезпечно. Є російські безпілотники, російська авіація, але проскочувати можна і техніку підвозити, паливо, людей", - пояснив експерт.

Однак, на його думку, якщо ця дистанція зменшиться і буде 10 та менше кілометрів, це буде означати, що ЗСУ доведеться розглядати питання про залишення міста, як це було у попередніх випадках.

"Класичний приклад - це місто Вугледар. Там так само місто можна було ще тримати, воно на висоті, але за рахунок того, що його взяли в кліщі, нашим військовим довелося його в аварійному режимі залишати й ми понесли там втрати", - додав Ступак.