Покровськ у наступні 60 днів може стати епіцентром величезних боїв, - експерт

У наступні 60 днів Покровськ Донецької області може стати епіцентром величезних боїв. Якщо ситуація стане критичною, ЗСУ, ймовірно, доведеться розглядати питання про вихід з міста.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Іван Ступак.
"Без зайвої паніки, але і без зайвого ура-патріотизму найгірша ситуація, як на мене, це Покровськ. І Покровськ в наступні 60 днів може стати епіцентром величезних боїв", - сказав Ступак.
Він зазначив, що Покровськ і так вже є епіцентром боїв останній рік. Але якщо відкрити мапу Deep State, то можна побачити той котел, який зараз вимальовується.
"Та горловина, вона зараз є ще не критичною, але наближається до цього. Зараз ширина території, по якій наші військові можуть пройти до міста, орієнтовно - 17 км. Це ще більш-менш нормально, але звісно це небезпечно. Є російські безпілотники, російська авіація, але проскочувати можна і техніку підвозити, паливо, людей", - пояснив експерт.
Однак, на його думку, якщо ця дистанція зменшиться і буде 10 та менше кілометрів, це буде означати, що ЗСУ доведеться розглядати питання про залишення міста, як це було у попередніх випадках.
"Класичний приклад - це місто Вугледар. Там так само місто можна було ще тримати, воно на висоті, але за рахунок того, що його взяли в кліщі, нашим військовим довелося його в аварійному режимі залишати й ми понесли там втрати", - додав Ступак.
Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що минулого тижня до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили ворожий штурм.
В ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.
Українські військові також розповіли, що бойові дії точаться на околицях Покровська та у районі населеного пункту Шевченко.
Вчора аналітичний OSINT-проєкт DeepState повідомив про те, що на вихідних ДРГ противника проникли до Покровська - міста, що є наразі однією з ключових цілей росіян на фронті. Мета ворога - закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України.
Військові та оглядачі стверджують, що тиск окупантів на місто серйозно посилюється.
Детальніше про те, що зараз відбувається у Покровську - в матеріалі РБК-Україна.
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