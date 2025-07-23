Покровск в следующие 60 дней может стать эпицентром огромных боев, - эксперт

"Без лишней паники, но и без лишнего ура-патриотизма худшая ситуация, как по мне, это Покровск. И Покровск в следующие 60 дней может стать эпицентром огромных боев", - сказал Ступак.

Он отметил, что Покровск и так уже является эпицентром боев последний год. Но если открыть карту Deep State, то можно увидеть тот котел, который сейчас вырисовывается.

"Та горловина, она сейчас еще не критическая, но приближается к этому. Сейчас ширина территории, по которой наши военные могут пройти в город, ориентировочно - 17 км. Это еще более-менее нормально, но конечно это опасно. Есть российские беспилотники, российская авиация, но проскакивать можно и технику подвозить, топливо, людей", - пояснил эксперт.

Однако, по его мнению, если эта дистанция уменьшится и будет 10 и меньше километров, это будет означать, что ВСУ придется рассматривать вопрос об оставлении города, как это было в предыдущих случаях.

"Классический пример - это город Угледар. Там так же город можно было еще держать, он на высоте, но за счет того, что его взяли в клещи, нашим военным пришлось его в аварийном режиме оставлять и мы понесли там потери", - добавил Ступак.