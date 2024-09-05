Про Покровськ, Курський наступ та "розумну" війну. Головні заяви Сирського в інтервʼю CNN

Про Курську операцію ЗСУ

За словами Сирського, українська операція в Курській області - успішна. Для неї в українського командування було кілька причин:

не дати Росії використати Курську область як плацдарм для нового наступу;

відтягнути російські сили з інших напрямків фронту;

запобігти російським обстрілам українського прикордоння;

підняти бойовий дух ЗСУ та українців.

Головком додав, що Росія вже перекинула десятки тисяч військ в Курську область. Зокрема, деякі з найкращих своїх десантно-штурмових військ.

"Це зменшило загрозу наступу противника. Ми завадили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб (ворог - ред.) відчув те, що відчуваємо ми щодня", - сказав він CNN.

Про Покровськ

Українські війська зупинили просування російської армії на Покровському напрямку, заявив Сирський. Цей напрямок є найгарячішим на фронті, росіяни вже перебувають за декілька кілометрів від міста.

"За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Також, за його словами, сьогодні відчувається послаблення Росії й у інших областях України, йде йдуть бої. Зокрема, зменшились артилерійські обстріли та інтенсивність штурмів.

Фото: Олександр Сирський, головком ЗСУ (Getty Images)

Розумна війна

Сирський констатував, що Росія має матеріальну перевагу, зокрема в

Навчання мобілізованих

Українські новобранці потрапляють на фронту після того, як пройшли менше підготовки, ніж хотілося, констатував Сирський в інтерв'ю. Як зазначив головком, новобранці проходять один місяць базової військової підготовки, а потім від половини до цілого місяця більш спеціалізованої підготовки, після чого їх відправляють у бій.

Про наслідки затримки допомоги від США

Крім того, Сирський пригадав піврічну затримку з військовою допомогою від США, яка виникла наприкінці минулого - початку цього року. За його словами, ця затримка спричинила серйозні невдачі на полі бою та призвели до падіння морального духу.

Це все ще є проблемою, констатував головком в інтерв'ю CNN.