RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

О Покровске, Курском наступлении и "умной" войне. Главные заявления Сырского в интервью CNN

Фото: Александр Сырский, главком ВСУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал интервью американскому телеканалу CNN. Главком рассказал о причинах операции в Курской области, ситуации на самом горячем направлении фронта и не только.

РБК-Украина собрало главные заявления главкома ВСУ в интервью CNN.

О Курской операции ВСУ

По словам Сырского, украинская операция в Курской области - успешная. Для нее у украинского командования было несколько причин:

  • не дать России использовать Курскую область в качестве плацдарма для нового наступления;
  • оттянуть российские силы из других направлений фронта;
  • предотвратить российские обстрелы украинского приграничья;
  • поднять боевой дух ВСУ и украинцев.

Главком добавил, что Россия уже перебросила десятки тысяч войск в Курскую область. В частности, некоторые из лучших своих десантно-штурмовых войск.

"Это уменьшило угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы (враг - ред.) почувствовал то, что испытываем мы каждый день", - сказал он CNN.

О Покровске

Украинские войска остановили продвижение российской армии на Покровском направлении, заявил Сырский. Это направление является самым горячим на фронте, россияне уже находятся в нескольких километрах от города.

"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Также, по его словам, сегодня чувствуется ослабление России и в других областях Украины, где идут бои. В частности, уменьшились артиллерийские обстрелы и интенсивность штурмов.

Фото: Александр Сырский, главком ВСУ (Getty Images)

Умная война

Сырский констатировал, что Россия имеет материальное преимущество, в частности, в

Обучение мобилизированных

Украинские новобранцы попадают на фронт после того, как прошли меньше подготовки, чем хотелось, констатировал Сырский в интервью. Как отметил главком, новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от половины до целого месяца более специализированной подготовки, после чего их отправляют в бой.

О последствиях задержки помощи от США

Кроме того, Сырский вспомнил полугодовую задержку с военной помощью от США, возникшую в конце прошлого - начале этого года. По его словам, эта задержка повлекла за собой серьезные неудачи на поле боя и привели к падению морального духа.

Это все еще проблема, констатировал главком в интервью CNN.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял о решении по укреплению позиций ВСУ на Покровском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр СырскийВСУВойна России против УкраиныКурская областьПокровск