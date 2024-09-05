О Покровске, Курском наступлении и "умной" войне. Главные заявления Сырского в интервью CNN

О Курской операции ВСУ

По словам Сырского, украинская операция в Курской области - успешная. Для нее у украинского командования было несколько причин:

не дать России использовать Курскую область в качестве плацдарма для нового наступления;

оттянуть российские силы из других направлений фронта;

предотвратить российские обстрелы украинского приграничья;

поднять боевой дух ВСУ и украинцев.

Главком добавил, что Россия уже перебросила десятки тысяч войск в Курскую область. В частности, некоторые из лучших своих десантно-штурмовых войск.

"Это уменьшило угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы (враг - ред.) почувствовал то, что испытываем мы каждый день", - сказал он CNN.

О Покровске

Украинские войска остановили продвижение российской армии на Покровском направлении, заявил Сырский. Это направление является самым горячим на фронте, россияне уже находятся в нескольких километрах от города.

"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Также, по его словам, сегодня чувствуется ослабление России и в других областях Украины, где идут бои. В частности, уменьшились артиллерийские обстрелы и интенсивность штурмов.

Фото: Александр Сырский, главком ВСУ (Getty Images)

Умная война

Сырский констатировал, что Россия имеет материальное преимущество, в частности, в

Обучение мобилизированных

Украинские новобранцы попадают на фронт после того, как прошли меньше подготовки, чем хотелось, констатировал Сырский в интервью. Как отметил главком, новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от половины до целого месяца более специализированной подготовки, после чего их отправляют в бой.

О последствиях задержки помощи от США

Кроме того, Сырский вспомнил полугодовую задержку с военной помощью от США, возникшую в конце прошлого - начале этого года. По его словам, эта задержка повлекла за собой серьезные неудачи на поле боя и привели к падению морального духа.

Это все еще проблема, констатировал главком в интервью CNN.