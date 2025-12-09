Покровськ і Мирноград добре укріплені райони і їхня оборона триває, - Сирський

"Оборона Покровська триває вже 16 місяців. Росіяни щонайменше шість разів оголошували терміни, коли візьмуть весь Донбас під контроль. Не взяли", - зазначив він.

Сирський також розповів, що Мирноград не перебуває в оточенні, хоча російські окупанти цього прагнуть. Він додав, що логістика у місті ускладнена, але вона здійснюється.

Генерал також повідомив, що восени була ситуація, коли в Покровську не залишалося українських захисників. Однак після цього їм вдалося здійснити контрнаступальну операцію.

Сирський сказав, що окупанти на Покровському напрямку збільшують чисельність свого угруповання. За його словами, наразі там перебуває вже 156 тисяч солдатів РФ.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ розповів, що на Покровський напрямок припадає до половини усіх КАБів, які росіяни застосовують по лінії фронту. Він підкреслив, що нині це головний театр військових дій.