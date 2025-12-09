Покровск и Мирноград хорошо укрепленные районы и их оборона продолжается, - Сырский

"Оборона Покровска продолжается уже 16 месяцев. Россияне по меньшей мере шесть раз объявляли сроки, когда возьмут весь Донбасс под контроль. Не взяли", - отметил он.

Сырский также рассказал, что Мирноград не находится в окружении, хотя российские оккупанты к этому стремятся. Он добавил, что логистика в городе затруднена, но она осуществляется.

Генерал также сообщил, что осенью была ситуация, когда в Покровске не оставалось украинских защитников. Однако после этого им удалось осуществить контрнаступательную операцию.

Сырский сказал, что оккупанты на Покровском направлении увеличивают численность своей группировки. По его словам, сейчас там находится уже 156 тысяч солдат РФ.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ рассказал, что на Покровское направление приходится до половины всех КАБов, которые россияне применяют по линии фронта. Он подчеркнул, что сейчас это главный театр военных действий.