Покрова вже не 14 жовтня: коли тепер відзначає свято ПЦУ і чому змінилась дата

Покрова - велике церковне свято. Українці щороку вшановують його з особливою молитвою та побожністю.
Докладніше про те, чому змінилась дата свята й коли парафіяни ПЦУ відзначають його тепер, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Історично на українських землях використовувались різні календарі:
Попри це, раніше українська Церква дотримувалася переважно юліанського літочислення (яке закріпилося як складова російської церковної традиції).
З вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) здійснила перехід на новоюліанський календар.
Його вважають досконалішим за юліанський та більш точним щодо астрономічних явищ, ніж григоріанський.
У зв'язку з такою реформою дати всіх "неперехідних" церковних свят (тих, що мають фіксовані дні) змістилися на 13 днів раніше.
Не оминуло це правило і Покрову Пресвятої Богородиці.
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За "старим" стилем - юліанським календарем - свято Покрови припадало щороку на 14 жовтня.
Але після переходу ПЦУ на "новий" стиль - новоюліанський календар - більшість українців почали відзначати його в іншу дату.
Тепер Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії припадає із року в рік на перший день другого місяця осені - 1 жовтня.
Отже, цього року свято Покрови - згідно з чинним календарем ПЦУ - вже минуло.
Нагадаємо, раніше у ПЦУ розповіли, чому день 1 жовтня важливий для кожного українця та які ще важливі офіційні свята припадають на цю дату.
Крім того, ми пояснювали, чи може онлайн-трансляція замінити похід до церкви.
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