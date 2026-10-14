Покрова уже не 14 октября: когда теперь отмечает праздник ПЦУ и почему изменилась дата

Покрова - большой церковный праздник. Украинцы ежегодно почитают его с особенной молитвой и благоговением.
Подробнее о том, почему изменилась дата праздника и когда прихожане ПЦУ отмечают его теперь, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Исторически на украинских землях использовались разные календари:
Несмотря на это, раньше украинская Церковь придерживалась преимущественно юлианского летоисчисления (которое закрепилось как составляющая российской церковной традиции).
С сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) осуществила переход на новоюлианский календарь.
Его считают более совершенным, чем юлианский, и более точным относительно астрономических явлений, чем григорианский.
В связи с такой реформой даты всех "непереходящих" церковных праздников (тех, которые имеют фиксированные дни) сместились на 13 дней раньше.
Не обошло это правило и Покрову Пресвятой Богородицы.
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По "старому" стилю - юлианскому календарю - праздник Покрова приходился ежегодно на 14 октября.
Но после перехода ПЦУ на "новый" стиль - новоюлианский календарь - большинство украинцев начали отмечать его в другую дату.
Теперь Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии приходится из года в год на первый день второго месяца осени - 1 октября.
Следовательно, в этом году праздник Покрова - согласно действующему календарю ПЦУ - уже прошел.
Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, почему день 1 октября важен для каждого украинца и какие еще важные официальные праздники приходятся на эту дату.
Кроме того, мы объясняли, может ли онлайн-трансляция заменить поход в церковь.
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