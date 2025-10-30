Покроковий план: хто і як узгоджує завершення тимчасового захисту українців в ЄС

План завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців має ґрунтуватися на основних принципах - єдності, гідності та партнерстві.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Нещодавно заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська взяла участь у заході високого рівня в Брюсселі.
Його було присвячено:
У межах панельної дискусії експерт окреслила, зокрема, основні принципи, на яких має ґрунтуватися покроковий план щодо поетапного завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців.
Посадовиця зауважила також, що наразі Україна координує подальші кроки спільно з європейськими партнерами - щоб цей процес був:
За словами Гавронської, спільна робота з ЄС щодо майбутніх змін для українців базується на трьох ключових принципах:
"Єдність - це про підтримку зв'язку українців із Батьківщиною, один з одним і з Європою. Гідність полягає у визнанні того, що українці за кордоном беруть активну участь у житті країн, які їх прихистили, а не є тягарем для них", - пояснила заступниця міністра.
Окремо вона зупинилася на принципі партнерства, який визначає подальшу взаємодію між Україною та ЄС.
"Ми повинні працювати разом, щоб кожен українець в ЄС, незалежно від того, чи вирішить він залишитися, чи повернутися додому, відчував себе частиною європейського майбутнього", - наголосила представниця України.
Крім того, вона подякувала "державам-членам за допомогу нашим людям і за те, що вони надали їм прихисток".
"Тепер час дивитися вперед - як ми можемо перейти від тимчасового захисту до сталих політик, заснованих на партнерстві", - додала Гавронська.
Заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності підкреслила також важливість соціальної згуртованості українців як за кордоном, так і в Україні, адже це допомагає будувати зв'язки на різних рівнях:
Це, за її словами, сприяє, своєю чергою, ефективній реінтеграції громадян України.
Варто зазначити, що дещо раніше Гавронська вже пояснювала, що "рішення щодо завершення тимчасового захисту, який діє до 4 березня 2027 року, мають ухвалюватися з урахуванням безпекових умов в Україні".
Коментуючи підготовку до поетапного завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини", вона додала, що для громадян України є кілька можливих сценаріїв:
"Ключове - забезпечити людяний, індивідуальний підхід до кожної категорії громадян. Наприклад, у ЄС уже рекомендували продовжити дію тимчасового захисту для сімей із дітьми до завершення навчального року", - поділилась посадовиця.
Вона додала, що (згідно з результатами досліджень) нині 64% українців, які перебувають під тимчасовим захистом, висловлюють бажання повернутися додому.
"Наше завдання - допомогти українцям зберегти зв'язок із Батьківщиною, один з одним, а також приймати поінформовані рішення щодо можливого повернення. У цьому їм, зокрема, допомагатиме мережа єдності, яку ми наразі розбудовуємо. Вона включатиме як Центри єдності, так і вже існуючі громадські ініціативи українців за кордоном", - підсумувала Гавронська.
Нагадаємо, тимчасовий захист для українців у країнах Європейського Союзу було запроваджено в березні 2022 року - після початку повномасштабної війни Росії проти України. Пізніше його неодноразово продовжували.
Згідно з даними Єврокомісії, у січні 2025 року кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб. Передбачається, що до кінця 2025 року ця цифра може зменшитись до 4,1 млн осіб, а до кінця 2026 року - до 3,8 млн осіб.
16 вересня 2025 року Рада Європейського Союзу схвалила рекомендації для країн-членів щодо повернення, реінтеграції та зміни офіційного статусу тимчасового захисту для українців.
У документі зазначається, зокрема, що тимчасовий захист для українців у країнах ЄС діє до 4 березня 2027 року.
Крім того, план для українських біженців із 2027 року розрахований на поетапний перехід до легального проживання або ж повернення додому.