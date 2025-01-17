Пошук роботи чи повернення додому. У Німеччині запускають центри допомоги українським біженцям
Німеччина та Україна домовилися про створення мережі центрів допомоги українським біженцям під назвою "Хаб єдності" (Unity Hub). Перший центр відкриється в Берліні найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Що таке "Хаб єдності"
Центри Unity Hub стануть точками підтримки для українських біженців, допомагаючи їм адаптуватися в Німеччині або організувати добровільне повернення на батьківщину. Вони надаватимуть:
- допомогу в пошуку роботи як у Німеччині, так і в Україні;
- мовні курси та культурні програми;
- консультації з питань інтеграції та участі у відновленні України.
Партнерство з Україною
Ініціатива створення "Хабів єдності" належить Україні. У переговорах, що відбулися в Берліні, брали участь представники міністерств внутрішніх справ, економіки, праці та закордонних справ Німеччини, а також віце-прем'єр України Олексій Чернишов.
Олексій Чернишов зазначив, що Німеччина залишається надійним партнером України у сферах безпеки та соціальної підтримки. За його словами, ця співпраця зміцнить інтеграцію українців за кордоном.
Статистика українських біженців у Німеччині
Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ ФРН (Федеративної Республіки Німеччини), на початок 2025 року в країні мешкають близько 1,24 мільйонів українських біженців, з яких:
- 350 тисяч - діти та підлітки віком до 18 років;
- понад 60% дорослих - жінки.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер запевнила, що Німеччина продовжить забезпечувати безпеку українців, поки триває війна.
У жовтні 2024 року 240 тисяч українців були повністю працевлаштовані, що на 74 тисячі більше, ніж у 2023 році. Ще близько 50,5 тисяч українців зайняті на "міні-роботах" , які передбачають зарплату до 538 євро на місяць.
Нагадаємо, що на засіданні, яке відбулося 23 грудня 2024 року, обговорювалися механізми підтримки українців за кордоном. Віце-прем'єр України Олексій Чернишов наголосив, що майбутні "Unity Hub", які планують створити за межами України, мають стати центрами допомоги для громадян.