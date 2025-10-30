RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Пошаговый план: кто и как согласовывает завершение временной защиты украинцев в ЕС

Временная защита украинцев в ЕС действует до марта 2027 года (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

План завершения действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев должен базироваться на основных принципах - единстве, достоинстве и партнерстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Что известно о процессе сотрудничества Украины с ЕС

Недавно заместитель министра социальной политики, семьи и единства по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская приняла участие в мероприятии высокого уровня в Брюсселе.

Оно было посвящено:

  • дальнейшему пребыванию граждан Украины в странах ЕС;
  • их возвращению домой.

В рамках панельной дискуссии эксперт очертила, в частности, основные принципы, на которых должен основываться пошаговый план по поэтапному завершению действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев.

Чиновница отметила также, что сейчас Украина координирует дальнейшие шаги совместно с европейскими партнерами - чтобы этот процесс был:

  • справедливым;
  • предсказуемым;
  • основанным на уважении к выбору людей.

Мероприятие в Брюсселе (фото: msp.gov.ua)

В чем заключаются основные принципы сотрудничества

По словам Гавронской, совместная работа с ЕС насчет будущих изменений для украинцев базируется на трех ключевых принципах:

  • единстве;
  • достоинстве;
  • партнерстве.

"Единство - это о поддержке связи украинцев с Родиной, друг с другом и с Европой. Достоинство заключается в признании того, что украинцы за рубежом активно участвуют в жизни стран, которые их приютили, а не являются бременем для них", - объяснила заместитель министра.

Отдельно она остановилась на принципе партнерства, который определяет дальнейшее взаимодействие между Украиной и ЕС.

"Мы должны работать вместе, чтобы каждый украинец в ЕС, независимо от того, решит ли он остаться или вернуться домой, чувствовал себя частью европейского будущего", - подчеркнула представительница Украины.

Кроме того, она поблагодарила "государства-члены за помощь нашим людям и за то, что они предоставили им убежище".

"Теперь время смотреть вперед - как мы можем перейти от временной защиты к устойчивым политикам, основанным на партнерстве", - добавила Гавронская.

Что может способствовать эффективной реинтеграции украинцев

Заместитель министра социальной политики, семьи и единства подчеркнула также важность социальной сплоченности украинцев как за границей, так и в Украине, ведь это помогает строить связи на разных уровнях:

  • между человеком и общиной;
  • между семьей и государством;
  • между общиной и государством.

Это, по ее словам, способствует, в свою очередь, эффективной реинтеграции граждан Украины.

Гавронская во время панельной дискуссии (фото: msp.gov.ua)

Какие сценарии возможны для граждан Украины в ЕС

Стоит отметить, что несколько ранее Гавронская уже объясняла, что "решения о завершении временной защиты, которая действует до 4 марта 2027 года, должны приниматься с учетом условий безопасности в Украине".

Комментируя подготовку к поэтапному завершению действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини", она добавила, что для граждан Украины есть несколько возможных сценариев:

  • переход на другие виды разрешений на проживание;
  • добровольное возвращение в Украину;
  • применение механизмов международной защиты, предусмотренных Женевской конвенцией.

"Ключевое - обеспечить человечный, индивидуальный подход к каждой категории граждан. Например, в ЕС уже рекомендовали продлить действие временной защиты для семей с детьми до завершения учебного года", - поделилась чиновница.

Она добавила, что (согласно результатам исследований) сейчас 64% украинцев, находящихся под временной защитой, выражают желание вернуться домой.

"Наша задача - помочь украинцам сохранить связь с Родиной, друг с другом, а также принимать информированные решения насчет возможного возвращения. В этом им, в частности, будет помогать сеть единства, которую мы сейчас развиваем. Она будет включать как Центры единства, так и уже существующие общественные инициативы украинцев за границей", - подытожила Гавронская.

Напомним, временная защита для украинцев в странах Европейского Союза была введена в марте 2022 года - после начала полномасштабной войны России против Украины. Позже ее неоднократно продлевали.

Согласно данным Еврокомиссии, в январе 2025 года количество получателей временной защиты в ЕС составляло около 4,3 млн человек. Предполагается, что к концу 2025 года эта цифра может уменьшиться до 4,1 млн человек, а к концу 2026 года - до 3,8 млн человек.

16 сентября 2025 года Совет Европейского Союза одобрил рекомендации для стран-членов по возвращению, реинтеграции и изменению официального статуса временной защиты для украинцев.

В документе отмечается, в частности, что временная защита для украинцев в странах ЕС действует до 4 марта 2027 года.

Кроме того, план для украинских беженцев с 2027 года рассчитан на поэтапный переход к легальному проживанию или возвращению домой.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзМинистерство социальной политикиВойна в УкраинеВыезд за границу