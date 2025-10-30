Пошаговый план: кто и как согласовывает завершение временной защиты украинцев в ЕС

Что известно о процессе сотрудничества Украины с ЕС

Недавно заместитель министра социальной политики, семьи и единства по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская приняла участие в мероприятии высокого уровня в Брюсселе.

Оно было посвящено:

дальнейшему пребыванию граждан Украины в странах ЕС;

их возвращению домой.

В рамках панельной дискуссии эксперт очертила, в частности, основные принципы, на которых должен основываться пошаговый план по поэтапному завершению действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев.

Чиновница отметила также, что сейчас Украина координирует дальнейшие шаги совместно с европейскими партнерами - чтобы этот процесс был:

справедливым;

предсказуемым;

основанным на уважении к выбору людей.

Мероприятие в Брюсселе (фото: msp.gov.ua)

В чем заключаются основные принципы сотрудничества

По словам Гавронской, совместная работа с ЕС насчет будущих изменений для украинцев базируется на трех ключевых принципах:

единстве;

достоинстве;

партнерстве.

"Единство - это о поддержке связи украинцев с Родиной, друг с другом и с Европой. Достоинство заключается в признании того, что украинцы за рубежом активно участвуют в жизни стран, которые их приютили, а не являются бременем для них", - объяснила заместитель министра.

Отдельно она остановилась на принципе партнерства, который определяет дальнейшее взаимодействие между Украиной и ЕС.

"Мы должны работать вместе, чтобы каждый украинец в ЕС, независимо от того, решит ли он остаться или вернуться домой, чувствовал себя частью европейского будущего", - подчеркнула представительница Украины.

Кроме того, она поблагодарила "государства-члены за помощь нашим людям и за то, что они предоставили им убежище".

"Теперь время смотреть вперед - как мы можем перейти от временной защиты к устойчивым политикам, основанным на партнерстве", - добавила Гавронская.

Что может способствовать эффективной реинтеграции украинцев

Заместитель министра социальной политики, семьи и единства подчеркнула также важность социальной сплоченности украинцев как за границей, так и в Украине, ведь это помогает строить связи на разных уровнях:

между человеком и общиной;

между семьей и государством;

между общиной и государством.

Это, по ее словам, способствует, в свою очередь, эффективной реинтеграции граждан Украины.

Гавронская во время панельной дискуссии (фото: msp.gov.ua)

Какие сценарии возможны для граждан Украины в ЕС

Стоит отметить, что несколько ранее Гавронская уже объясняла, что "решения о завершении временной защиты, которая действует до 4 марта 2027 года, должны приниматься с учетом условий безопасности в Украине".

Комментируя подготовку к поэтапному завершению действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини", она добавила, что для граждан Украины есть несколько возможных сценариев:

переход на другие виды разрешений на проживание;

добровольное возвращение в Украину;

применение механизмов международной защиты, предусмотренных Женевской конвенцией.

"Ключевое - обеспечить человечный, индивидуальный подход к каждой категории граждан. Например, в ЕС уже рекомендовали продлить действие временной защиты для семей с детьми до завершения учебного года", - поделилась чиновница.

Она добавила, что (согласно результатам исследований) сейчас 64% украинцев, находящихся под временной защитой, выражают желание вернуться домой.

"Наша задача - помочь украинцам сохранить связь с Родиной, друг с другом, а также принимать информированные решения насчет возможного возвращения. В этом им, в частности, будет помогать сеть единства, которую мы сейчас развиваем. Она будет включать как Центры единства, так и уже существующие общественные инициативы украинцев за границей", - подытожила Гавронская.