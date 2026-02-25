"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ

"Я думаю, що ми вели дуже, дуже обережні переговори як з росіянами, так і з українцями. Очевидно, що росіяни мають певні червоні лінії, українці мають певні червоні лінії, і президент щойно доручив всій команді, починаючи з Марко Рубіо (радник з нацбезпеки США, - ред.), спробувати покласти край вбивствам", - наголосив він.

Венс додав, що це важке завдання, і нагадав, що Трамп неодноразово заявляв, що вважав війну в Україні найлегшою війною для вирішення.

"Але я думаю, що ми робимо прогрес. Я думаю, що ми робимо прогрес як з росіянами, так і з українцями, і ми просто будемо продовжувати працювати над цим. Зрештою, ми або досягнемо успіху, або ні", - наголосив він.

Віцепрезидент США підкреслив, що Трамп налаштований "досить оптимістично" щодо успішного завершення війни в Україні.

Переговори між Україною, США та РФ

Завтра, 26 лютого, секретар РНБО Рустем Умєров зустрінеться з американськими переговорниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це буде перша двостороння зустріч з представниками США.

Раніше, 21 лютого, Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. В ході бесіди президент розповів йому про підготовку до четвертого раунду переговорів, а також про можливі зміни позицій сторін.

Український президент також розповів Рютте, що наступні переговори знову плануються в Женеві й очікуються протягом найближчих 10 днів.