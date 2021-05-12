Не покидать дома без потребности: в Израиле из-за обстрелов продлили ограничения для жителей

Вечером 12 мая Управление тылом Израиля заявило про продолжение действия ограничения для граждан, опубликованных накануне вечером из-за обстрелов со стороны сектора Газа. Инструкции будут действовать до 14:00 14 мая, на территории "от Беэр-Шевы до Герцлии".
Об этом сообщает newsru.co.il.
На указанной территории отменяются занятия в учебных заведениях и работа кружков и спортивных секций.
На открытом пространстве разрешено собираться группами не более 10 человек, в закрытых помещениях могут находиться до 100 человек.
Разрешена работа только тех предприятий и учреждений, у работников которых есть возможность попасть в бомбоубежище "за установленное Управлением тылом время".
Ведомство обратилось к населению с просьбой не выходить из домов, если в этом нет острой необходимости.
Напомним, в последние дни произошло обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Что стало причиной обострения, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.
Сначала обострения по Израилю выпустили более тысячи ракет. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа и разрушила их.
Кроме того, Военно-воздушные силы Израиля уничтожили в Газе руководителей военной разведки ХАМАС.
В ходе очередного обострения конфликта Израиля и Палестины на границе с Газой объявлено чрезвычайное положение в израильском городе Сдерот и его окрестностях. Сообщается, что есть угроза проникновения бойцов палестинского ХАМАС.
По актуальным данным, ХАМАС продолжает обстреливать населенные пункты на границе с Газой, там проводится эвакуация. В ответ Армия обороны Израиля атакует объекты на севере сектора Газа. По заявлению палестинской стороны, известно о шести новых жертвах.
Кроме обстрелов, вчера Израиль столкнулся с массовыми беспорядками в нескольких городах, в частности в пригороде Тель-Авива. В Лоде из-за беспорядков было объявлено чрезвычайное положение.