UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Не покидать дома без потребности: в Израиле из-за обстрелов продлили ограничения для жителей

Автор: Андрей Василюк

Вечером 12 мая Управление тылом Израиля заявило про продолжение действия ограничения для граждан, опубликованных накануне вечером из-за обстрелов со стороны сектора Газа. Инструкции будут действовать до 14:00 14 мая, на территории "от Беэр-Шевы до Герцлии".

Об этом сообщает newsru.co.il.

На указанной территории отменяются занятия в учебных заведениях и работа кружков и спортивных секций.

На открытом пространстве разрешено собираться группами не более 10 человек, в закрытых помещениях могут находиться до 100 человек.

Разрешена работа только тех предприятий и учреждений, у работников которых есть возможность попасть в бомбоубежище "за установленное Управлением тылом время".

Ведомство обратилось к населению с просьбой не выходить из домов, если в этом нет острой необходимости.

Напомним, в последние дни произошло обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Что стало причиной обострения, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Сначала обострения по Израилю выпустили более тысячи ракет. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа и разрушила их.

Кроме того, Военно-воздушные силы Израиля уничтожили в Газе руководителей военной разведки ХАМАС.

В ходе очередного обострения конфликта Израиля и Палестины на границе с Газой объявлено чрезвычайное положение в израильском городе Сдерот и его окрестностях. Сообщается, что есть угроза проникновения бойцов палестинского ХАМАС.

По актуальным данным, ХАМАС продолжает обстреливать населенные пункты на границе с Газой, там проводится эвакуация. В ответ Армия обороны Израиля атакует объекты на севере сектора Газа. По заявлению палестинской стороны, известно о шести новых жертвах.

Кроме обстрелов, вчера Израиль столкнулся с массовыми беспорядками в нескольких городах, в частности в пригороде Тель-Авива. В Лоде из-за беспорядков было объявлено чрезвычайное положение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Израиль